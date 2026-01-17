EDUCACIÓ
Nova edició de l’‘Avança’t al foc’ per prevenir incendis a casa
El projecte Avança’t al foc per ensenyar els més petits a prevenir incendis a casa ampliarà el nombre de participants en la segona edició. És una iniciativa organitzada pels Bombers, la regidoria d’Educació de la Paeria i l’Aula Municipal de Teatre. S’ampliaran les sessions teatrals i també s’ofereix a escoles del Segrià o la Noguera.
A banda de xarrades i visites als centres, es farà una obra de teatre el 14, 15 i 16 d’abril a l’Escorxador.