Pròrroga de la concessió de busos urbans de Lleida per definir ‘el model que volem’

La majoria de busos actuals són antics i no n’hi ha cap d’elèctric. Aquest és un dels més nous.

Sònia EspínRedactora de Local

L’alcalde va recordar que, fruit del pacte del govern municipal amb el grup del Partit Popular, el ple va aprovar la pròrroga de la concessió del servei de busos per a aquest any, la qual cosa “ens ha de permetre avançar especialment en el disseny de les línies del nou sistema de transport urbà col·lectiu i definir de forma definitiva el model que volem”. Va destacar que “gràcies a aquests espais de consens, diàleg i acords polítics podem continuar avançant” i va recalcar que “amb la pròrroga podem estar més tranquils prenent les decisions que convingui. Al final, el que volem és que ciutat tingui un molt bon servei de transport urbà col·lectiu”.

