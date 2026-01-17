TRANSPORT
Tres nous busos elèctrics a la ciutat de Lleida i gairebé la meitat de la flota ja és sostenible
Incorporar-los ha suposat una inversió d’1,9 milions, 600.000 euros procedents de fons europeus. De 52 autobusos, 8 són cent per cent elèctrics i 16, híbrids
El servei d’autobús urbà de Lleida, a càrrec de l’empresa concessionària Moventis, incorpora 3 vehicles cent per cent elèctrics, que es posaran en funcionament a mitjans de la propera setmana. S’afegeixen a 5 més i a 16 d’híbrids, xifra que suposa que gairebé la meitat de la flota, formada per 52 autobusos, ja és sostenible. Aquesta incorporació ha suposat una inversió d’1,9 milions, 600.000 euros dels quals aportats per fons europeus Next Generation gestionats per l’Estat.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va apuntar que el pressupost d’aquest any inclou una partida per iniciar l’expedient per adquirir quatre autobusos elèctrics, un d’articulat i tres estàndards. Va destacar que aquests vehicles contribueixen a reduir les emissions i la contaminació acústica i ofereixen més confort tant per als usuaris com per als treballadors. “Volem avançar en el concepte de ciutat saludable, més empàtica, on es respiri millor i la gent pugui anar caminant, amb bicicleta i amb autobús”, va subratllar, i va incidir que disposar d’“una bona flota d’autobusos és essencial, especialment per als barris més perifèrics”.
La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, va recordar que l’expedient per incorporar aquests tres busos elèctrics es va iniciar amb l’anterior govern municipal, encapçalat pel republicà Miquel Pueyo.
Medi ambient i eficiència
Així mateix, va incidir que amb aquests vehicles deixen clar el compromís de la Paeria “amb la millora del transport públic per a una mobilitat més responsable amb el medi ambient i més eficient”, i va afegir que s’afegeixen al pacte del civisme ja que llueixen vinils amb l’eslògan de la campanya. Per la seua part, el gerent de Moventis, Carlos Soldevilla, va afegir que, a parts dels tres busos, també estrenen un vehicle de taller cent per cent elèctric.
El subdelegat del Govern central, José Crespín, va remarcar que ofereixen “acompanyament als municipis per fer realitat els seus projectes i Lleida és un exemple de com es concreta”. Va detallar que en tres anys l’Estat “ha acompanyat amb 2.400 milions per impulsar més de mil projectes de mobilitat sostenible de 180 municipis de tot el país”.
“L’objectiu és que funcionin bé els autobusos, que donin un bon servei i que la gent estigui contenta i els utilitzi, que és una manera d’anar retirant a poc a poc els cotxes del centre de la ciutat”, va assenyalar.