EDIFICACIÓ
Únicament cinc de cada cent nous habitatges projectats a Lleida són protegits
L’any passat a tota la demarcació de Lleida, segons els projectes visats pel Col·legi d’Arquitectes. Només són 48 de 968 pisos, xifra que suposa un 4,95%, deu punts menys que la mitjana de Catalunya
El Col·legi d’Arquitectes va visar l’any passat projectes per a 968 habitatges de nova creació a la demarcació de Lleida, un 13,22% més respecte als del 2024, segons l’informe Edificació a Catalunya 2025. No obstant, del total només 48 són de protecció oficial, un 4,95%, xifra que n’implica tan sols 5 de cada 100. Únicament la província de Tarragona té un índex inferior, un 1,05% (18 habitatges de 1.702). A Girona són el 9,42% (264 de 2.802), a les Terres de l’Ebre un 9,44% (22 de 233) i a Barcelona el 19,65% (1.860 de 9.465). La mitjana catalana és del 14,34%. A tot Catalunya es van visar projectes per a 16.128 pisos, un 7,46% menys per la caiguda registrada a Barcelona, del 20,15%, mentre a la resta pugen.
La superfície d’edificació total visada va ser de 400.466 metres quadrats, xifra que representa un 32,88% més i el millor resultat des del 2006, encara que cal tenir en compte que inclou el projecte de més de 100.000 m2 de Promenade a Torre Salses, que té llicència comercial i d’obres, però els treballs del qual encara no han començat. Es tracta de l’increment més gran de les quatre províncies.
De fet, la superfice visada en el conjunt de Catalunya (4.511.786 m2) va caure un 4,3% a causa del descens a la demarcació de Barcelona (-16,75%).
L’estudi indica que a Lleida un 56% de la superfície visada és d’habitatges (221.844 m2, un 8,57% més) i un 44%, d’altres projectes d’edificació (170.861, un augment del 102,10%).
Així mateix, un 72% és d’operacions d’obra nova (283.779 m2, un increment del 70,44%) i un 29%, de rehabilitació (108.926, amb un descens de l’11%). Inclou, a més, un rànquing dels deu municipis amb més superfície visada en el qual la ciutat de Lleida ocupa la cinquena posició, amb 167.691 m2, un 64,1% més, tenint en compte que la xifra està distorsionada pel projecte de Promenade.
També és la cinquena en superfície visada per habitant, amb 1,14 m2 per cada un. Els arquitectes detallen que en el marc del programa 3 d’impuls a la rehabilitació d’edificis finançada amb fons europeus van tramitar 306 expedients corresponents a 3.740 habitatges a tot Catalunya, dels quals a Lleida en corresponen 24 per a 274 pisos.
Afegeixen que des de la posada en marxa l’abril del 2022 de les Oficines Tècniques de Rehabilitació del Col·legi d’Arquitectes, han gestionat 961 expedients, un 8,43% a Lleida.