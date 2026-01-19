Junts reedita la coalició amb Impulsem Lleida de cara a les municipals del 2027
Junts per Catalunya i Impulsem Lleida oficialitzen la renovació del seu pacte a Lleida per als comicis locals, amb Turull apostant per exportar l'aliança a més municipis catalans
Junts per Catalunya i Impulsem Lleida han signat la renovació del seu acord de coalició aquest dilluns amb l'objectiu de presentar-se conjuntament a les pròximes eleccions municipals previstes per a l'any 2027. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia replicar pactes similars a altres punts del país.
Durant l'acte de signatura celebrat a Lleida, Turull ha destacat que "l'altra vegada vam signar amb un interrogant i ara ho fem contents i convençuts" fruit de l'experiència d'aquests darrers dos anys i mig. Per la seva banda, el secretari general d'Impulsem Lleida, Manel Solé, ha subratllat la capacitat de treball conjunt "colze a colze deixant de banda els partits" i ha afirmat que l'acord està guiat per la voluntat comuna de "fer la vida més fàcil" a la ciutadania.
Els secretaris generals de les dues formacions han destacat a Lleida que unir forces en els darrers comicis els va permetre ser la força més votada a la circumscripció de Lleida i obtenir nombroses alcaldies i consells comarcals i una majoria de diputats a la Diputació de Lleida.
Des d'Impulsem Lleida, Manel Solé, ha defensat la "molt bona feina" feta en els darrers anys per les dues formacions i ha explicat que, per la seva part, continuaran representant "la defensa de la igualtat d'oportunitats a les comarques lleidatanes". Entre els principals reptes, ha dit, hi ha donar resposta a la falta de secretaris-interventors als consistoris i vetllar perquè les empreses del territori siguin competitives i no hi hagi deslocalització a altres indrets veïns.
Per la seva banda, Jordi Turull ha afirmat que l'acord ha tingut un efecte "multiplicador" amb l'objectiu de "tenir un instrument més potent per fer la vida més fàcil i millor als ciutadans".
El secretari general de Junts també ha indicat que esperen poder replicar fórmules similars a altres territoris, ja sigui en clau local o de vegueria. "En signarem més", ha afirmat Turull, que ha posat d'exemple la unió que van oficialitzar l'estiu passat Junts i Suma't a Matadepera o el pacte amb Impulsem el Penedès que Turull confia que podran reeditar. "Volem trobar altres mecanismes de col·laboració a llocs on de cara a la gent no té lògica que hi hagin dues forces on és més allò que ens uneix que allò que ens separa", ha indicat.
Turull lamenta que no s'hagin publicat les balances fiscals
Turull ha lamentat que el nou finançament no hagi anat acompanyat de la prèvia publicació de les balances fiscals per part del govern espanyol. El dirigent de Junts ha afirmat que el govern espanyol ha de ser l'encarregat de publicar la xifra "per fer pedagogia" al conjunt de l'Estat de "l'ofec i l'espoli sistèmic contra Catalunya".
"És inaudit que hi hagi un acord de finançament previ a les balances fiscals", ha dit Turull, que ha fet un símil d'aquesta situació amb anar al metge. "La gent normalment va al metge a fer el diagnòstic i després va a la farmàcia. Aquí han anat a la farmàcia i si publiquem les balances llavors veurem el diagnòstic", ha indicat.