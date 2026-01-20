ENTITATS
Balàfia impulsa l’aprenentatge de català entre migrants
Mig centenar de persones migrants han millorat el seu nivell de català gràcies als tallers Veus de Lleida, impulsats de forma altruista per entitats i veïns de Balàfia i subvencionats per l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Es van impartir d’octubre a desembre i els alumnes van ser majoritàriament d’origen llatinoamericà i del nord d’Àfrica, però també d’altres llocs com el Pakistan. Els organitzadors destaquen que l’objectiu d’aquesta iniciativa és “afavorir l’aprenentatge de català des d’una perspectiva comunitària, utilitzant eines audiovisuals com a mitjà d’expressió, participació i cohesió social”. Aviat començarà un altre projecte, juntament amb l’associació de veïns de Balàfia, per continuar impulsant l’ús del català entre aquest col·lectiu. Consistirà en la formació de parelles lingüístiques amb persones voluntàries que exerciran de professors i altres que seran les alumnes. La idea no és només ajudar-les amb l’aprenentatge de l’idioma, sinó oferir també “suport afectiu” i acompanyament.