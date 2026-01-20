SANITAT
Denunciades 49 suposades deficiències mèdiques el 2025
A Lleida davant del Defensor del Pacient, la majoria per llistes d’espera i urgències. Avisen que el sistema està “al límit”
El Defensor del Pacient va rebre l’any passat 49 denúncies per presumptes negligències mèdiques als centres sanitaris de la província. Una xifra que és lleugerament inferior a la que es va registrar el 2024 (51), quan va augmentar un 70% respecte al 2023. Les llargues llistes d’espera continuen sent el principal motiu de reclamació, seguides de les queixes referents als serveis d’Urgències, cirurgia general, traumatologia, ginecologia i obstetrícia. En el conjunt de Catalunya hi va haver 2.059 denúncies per suposades males praxis, un 15% més que les que hi va haver el 2024 i la majoria de les quals (1.731) es van registrar en ambulatoris i hospitals de la província de Barcelona.
“Catalunya es troba en una situació límit a nivell sanitari”, destaca la memòria anual del Defensor del Pacient, en la qual adverteix que “la falta de personal sanitari, els col·lapses d’Urgències i l’exigua despesa per habitant en sanitat estan esprement el seu departament de Salut fins a un punt de no retorn”. De fet, destaca que “el que té la soga al coll al Govern és la llista d’espera quirúrgica”, ja que és la comunitat “amb més nombre de pacients en espera de cirurgia, amb un total de 202.114” i “un de cada tres pacients fa més de mig any que espera una intervenció”. L’informe detalla que els principals retards rauen en traumatologia, especialment en pròtesi de maluc i genoll, cirurgia plàstica i neurocirurgia. Com a conclusió, des del Defensor del Pacient adverteixen que “el creixement demogràfic i les retallades sanitàries han castigat els hospitals catalans a la saturació”.
A nivell estatal, l’any 2025 hi va haver un total de 14.986 denúncies, unes 41 al dia, la xifra més alta des que hi ha registres.
Rebuig al fet que hi hagi un estatut mèdic propi
Sindicats i organitzacions de l’àmbit sanitari van reclamar ahir no “fragmentar” el sistema i van rebutjar que hi hagi una negociació “diferenciada” perquè els metges comptin amb un estatut propi. “El malestar dels treballadors és real i legítim, però la resposta ha de ser col·lectiva”, van afirmar.