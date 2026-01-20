Enfonsament a les obres de la línia elèctrica de Solaria a Lleida al passar-hi un camió
En un tram de la partida de Quatre Pilans
Un tram del paviment de la línia de Solaria va patir aquest dilluns un enfonsament a la partida de Quatre Pilans, de l’Horta de Lleida, al passar-hi un camió. El vehicle va quedar atrapat i va haver de ser retirat amb una grua.
Des de l’associació Horta Sud van assenyalar que la zona va haver de ser senyalitzada amb Urbana i Mossos perquè, malgrat “reclamar la presència de personal de Solaria, no va venir ningú”.
Així mateix, van explicar que van denunciar un “vigilant” de l’empresa que custodiava unes bobines amb el vehicle enmig de la via sense llums a la partida Terme de Grealó. A finals de desembre, un centenar de veïns de Grealó i Quatre Pilans van patir un tall en el subministrament d’aigua després que les obres de la línia d’alta tensió soterrada entre Alcarràs i els Mangraners, a càrrec de Solaria, causessin la rebentada accidental d’una canonada.