URBANISME
Milloren part de la vorera del carrer Vidal i Codina
L’ajuntament va iniciar la setmana passada les obres per reparar els trams de vorera enfonsats del carrer Vidal i Codina, a Balàfia. Els treballs duraran unes tres setmanes i afecten una superfície aproximada de 65 metres quadrats. L’empresa B. Biosca és l’encarregada de fer aquesta obra al ser l’adjudicatària del contracte del pla de manteniment de voreres i de la Brigada d’Acció Immediata (BAI). Precisament, aquesta unitat va ser la que fa unes setmanes va millorar diversos trams del carrer General Brito i actualment està fent el mateix al carrer Rosa Parks. La següent actuació prevista de la BAI és millorar un tram del Parc de les Vies en el qual se substituirà el paviment de fusta, que es troba en mal estat, per rajoles de formigó. Precisament, aquests taulons feia temps que estaven en mal estat i s’han retirat progressivament.