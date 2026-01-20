EQUIPAMENTS
Treballs per adequar la façana dels Docs
Les obres de construcció de la nova estació d’autobusos inclouen l’adequació de la façana de l’edifici dels Docs que dona a les vies. Operaris treballen aquests dies en aquesta zona, a més d’en l’interior de la nova terminal i en la renovació de les lloses del paviment davant de la que serà l’entrada principal, a la plaça Ramon Berenguer IV.
D’altra banda, la Generalitat ha adjudicat a Serveis Integrals de Finques Urbanes (Sifu), per un import de 113.655,60 euros, la gestió de l’edifici i les instal·lacions de la nova estació. S’encarregarà de l’obertura i el tancament de la terminal conjuntament amb un vigilant. Tal com va avançar aquest diari, obrirà els 365 dies de l’any de 5.30 a 22.45 hores de dilluns a divendres, mentre que els caps de setmana i els festius obrirà a la mateixa hora, però tancarà a les 22.00.