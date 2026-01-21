Desallotjat preventivament un edifici del carrer Boters de Lleida per l'enderrocament del bloc del costat
El desallotjament ha sigut només dels veïns de la segona planta i tres persones hauran de dormir fora dels seus habitatges mentre els inspectors revisen l'estat de l'immoble
L'Ajuntament de Lleida s'ha vist obligat aquest dimecres a desallotjar de manera preventiva la segona planta de l'edifici número 25 del carrer Boters, al Centre Històric de la ciutat. Els veïns d'aquesta segona planta hauran de dormir avui, de moment, fora del seu habitatge. La mesura preventiva es deu a l'ensorrament aquest migdia (segons la Paeria, a causa de la pluja) de part d'una paret de l'edifici contigu, els números 21 i 23, que a hores d'ara s'està enderrocant. En aquell moment només una persona estava dins de l'edifici.
Les primeres inspeccions fetes pels tècnics municipals han descartat cap complicació pels veïns de les primeres plantes, però els de la segona no podran tornar als seus domicilis fins que s'acabi de revisar l'immoble. Un total de tres persones, que viuen en dos dels pisos de la segona planta, dormiran aquesta nit fora de casa. Els Serveis Socials els han ofert un allotjament d'emergència, però cap dels tres l'ha necessitat.
La Guàrdia Urbana ha tallat el carrer de forma preventiva. Segons la Paeria, la primera tinenta d'alcalde i regidora d'Agenda Urbana, Begoña Iglesias, també s'ha desplaçat a aquest punt del Centre Històric per valorar la situació i oferir suport municipal a les persones afectades.