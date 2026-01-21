Tres detinguts per un robatori en un bar de la Zona Alta de Lleida
La Guàrdia Urbana també va arrestar dilluns un jove per un robatori violent en una botiga al carrer Major
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest dimarts a la matinada tres individus de 18, 20 i 28 anys com a presumptes autors en un bar de l’avinguda Rovira Roure, a la Zona Alta. El robatori a l’establiment es va produir quan estava tancat al públic. Dos dels sospitosos van ser localitzats a les 4.47 hores al carrer Galera. El tercer suposat implicat va ser arrestat a les 5.05 hores a l’avinguda Prat de la Riba. La Urbana els imputa un delicte de robatori amb força.
Pel que sembla, els lladres van accedir al local després de forçar una finestra i, entre altres objectes, van sostreure un mòbil que, posteriorment, portava un dels sospitosos.
D’altra banda, la Policia Local va arrestar dilluns a la tarda un jove de 22 anys com a presumpte autor d’un robatori amb violència en una botiga de l’Eix Comercial. Els fets van tenir lloc quan un vigilant de seguretat de l’establiment va descobrir que un individu intentava robar a la distracció una peça de roba. El vigilant va intentar retenir-lo i el va agredir. Va fugir malgrat que li va caure una bossa durant la fugida. Al lloc va acudir una patrulla i, poc després, el sospitós va tornar per recuperar-la, moment en què va ser arrestat. Li imputen un delicte de robatori amb violència i intimidació.
En un altre ordre, la Urbana va denunciar una persona que van sorprendre tirant escombraries fora d’un contenidor al carrer Saturn.