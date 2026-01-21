SEGRE
caos ferroviari

Tot el servei de Rodalies continuarà suspès almenys fins a les 16.30 hores

Un nou tren de Renfe, sense estrenar i ja vandalitzat amb grafitis a Lleida

Comencen les proves de nous combois adquirits per a les línies de Rodalies de Catalunya

Un dels nous trens de Renfe per a Rodalies, en proves la setmana passada a Lleida i vandalitzat.

Un dels nous trens de Renfe per a Rodalies, en proves la setmana passada a Lleida i vandalitzat.

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Renfe ha iniciat les proves de nous trens adquirits per a les línies de Rodalies de Catalunya. Un dels vehicles s’ha pogut veure en els últims dies a l’estació de Lleida, encara per estrenar però ja cobert de grafitis. 

Es tracta d’un comboi de la sèrie 452 d’Alstom, de 100 metres de longitud i que, per la seua alta capacitat, serà probablement destinat a línies de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking