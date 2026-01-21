Un nou tren de Renfe, sense estrenar i ja vandalitzat amb grafitis a Lleida
Comencen les proves de nous combois adquirits per a les línies de Rodalies de Catalunya
Renfe ha iniciat les proves de nous trens adquirits per a les línies de Rodalies de Catalunya. Un dels vehicles s’ha pogut veure en els últims dies a l’estació de Lleida, encara per estrenar però ja cobert de grafitis.
Es tracta d’un comboi de la sèrie 452 d’Alstom, de 100 metres de longitud i que, per la seua alta capacitat, serà probablement destinat a línies de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Raúl Ramírez