JUSTÍCIA
Agressions sexuals a empleades de presons
Protesta arran de l’últim cas a Barcelona
Més d’una vintena d’empleats del Centre Penitenciari Ponent es van concentrar ahir a les portes de la presó per condemnar “l’augment persistent de les agressions al personal, amb una especial gravetat de les agressions sexuals contra les treballadores”. Una protesta convocada pel sindicat CSIF i el col·lectiu Marea Blava després de l’últim cas que es va produir la setmana passada al Centre Penitenciari de Joves de la Roca del Vallès. Durant una consulta d’infermeria, l’intern es va abalançar sobre una funcionària i li va tocar els genitals. Pel que sembla, una setmana abans ho havia intentat amb una altra treballadora i es tracta d’un reclús sotmès a un protocol per agressió sexual.
Asseguren que “la falta d’actuació davant d’aquestes situacions ens condemna a ser potencials víctimes, tant d’agressions sexuals com físiques”. Per aquesta raó, CSIF i Marea Blava van exigir “accions immediates, efectives i firmes”. Denuncien que “la permissivitat, el silenci, la passivitat i l’omissió per part dels responsables és violència institucional. No tolerarem cap agressió més, ni sexual ni física. Ni una més! Diem prou!”.