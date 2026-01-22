Amb la reducció de velocitat de l'alta velocitat, les cases de l'Horta de Lleida ja no pateixen vibracions
Els veïns que denuncien esquerdes a les seues cases per les vibracions que provoca el pas de trens pel bypass de l’Horta de Lleida van assegurar ahir que, arran de l’ordre que Adif va emetre dimarts per reduir la velocitat al corredor Barcelona-Madrid “no hi ha hagut cap vibració ni molèstia a les cases pròximes a la via”.
“Significa que teníem raó, la solució és reduir la velocitat”, va dir l’advocat de la plataforma, Josep Maria Peiró.