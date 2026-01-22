SALUT
Pacients amb fatiga crònica esperen fins a un any i mig per a una visita al Santa Maria
Oscil·la entre els 387 i els 522 dies, en funció si és o no prioritària, i per a la síndrome de sensibilitat química, entre els 434 i els 597. Per a fibromiàlgia és menor, però arriba a un màxim de 116 dies
El temps de demora per a una primera visita de persones que pateixen la síndrome de fatiga crònica a la unitat de Síndromes de Sensibilització Central de l’hospital Santa Maria és d’entre 387,4 i 522 dies, en funció de la prioritat. Per a la síndrome de sensibilitat química múltiple encara en cal esperar més, entre 434 i 597,6 dies. Això suposa demores de més d’un any i mig, segons consta en una resposta parlamentària de la consellera de Salut, Olga Pané, a una pregunta del diputat de Junts Jordi Fàbrega. Per a una primera visita de fibromiàlgia l’espera oscil·la entre els 83,74 i els 116,69 dies. La jubilació d’un doctor d’aquesta unitat el 2024 va provocar un empitjorament de la llista d’espera per a aquestes consultes, com va publicar aquest diari, que encara no s’ha resolt.
“És escandalós”, afirma Fàbrega, i recorda que el Parlament ja ha aprovat dos resolucions per instar a solucionar aquesta situació. Així mateix, destaca que la ràtio de professionals d’aquesta unitat per pacient, segons detalla la resposta parlamentària, és baixíssima, de “0,85 facultatius, 0,38 infermeres i 0,18 fisioterapeutes”.
Per la seua part, la presidenta de l’associació Fibrolleida, Carme Fabregat, remarca que aquesta unitat “cada vegada va a pitjor” i apunta que les propostes que van fer per cobrir la baixa del metge no van ser acceptades. Subratlla, a més, que aquesta unitat disposa d’un finançament “finalista” (de 207.604,45 euros l’any passat) amb el qual hauria d’oferir un bon servei. “Fa molt de temps que estem així. Estem desesperades. És un maltractament sanitari cap a les dones, que som la majoria de persones afectades”, recalca.
Des del 2021 fins al juny del 2025 la unitat ha atès 1.811 persones entre primeres visites i successives. El 2021 van ser 589, el 2022 van ascendir a 708 i a 808 el 2023, però el 2024 van baixar gairebé a la meitat, 429, i en el primer semestre de l’any passat en va atendre 242. El total de visites en aquell període de temps van ser 5.302, distribuïdes en 954 el 2021, 1.320 el 2022, 1.629 en 2023, 885 el 2024 i 363 fins al juny del 2025. La resposta detalla que davant de la dificultat de trobar un professional per a la unitat en els dos últims anys, l’atenció sobretot de fibromiàlgia es va portar a terme pel servei de reumatologia de l’Arnau. En total, 391 visites. Afegeix que el gener del 2025 es va incorporar la figura d’un metge de família referent a cada Àrea Bàsica de Salut i al febrer es van iniciar els treballs de coordinació amb un grup de treball conjunt entre Atenció Primària i la unitat. De fet, indica que hi ha “un gran volum d’usuaris” atesos a la Primària. En el cas de la sensibilitat química múltiple, es deriven a la unitat del Santa Maria i, si compleixen els requisits, s’envien després a l’Hospital Clínic de Barcelona. Afegeix que per evitar aquests desplaçaments s’està treballant en un model de relació i seguiment entre la unitat d’aquest hospital i les territorials.