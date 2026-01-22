TRIBUNALS
Un psicòleg destapa les suposades violacions d’un pare a la seua filla
Col·labora amb una fundació en què viu la jove, amb una discapacitat, i ho va posar en coneixement de la Fiscalia. L’acusat, al qual demanen 15 anys, ho nega
Un psicòleg va ser clau per destapar les suposades agressions sexuals durant 13 anys d’un pare a la seua filla, que pateix una discapacitat psíquica. L’acusat va ser jutjat ahir a l’Audiència de Lleida i s’enfronta a una petició de quinze anys de presó. El psicòleg, que és tècnic del departament de Justícia i ahir va declarar com a testimoni, col·laborava amb una fundació amb seu a Camporrells. “En una de les converses que vaig mantenir amb ella m’ho va revelar de manera espontània. Em va explicar que el seu pare havia estat abusant d’ella sexualment amb penetració i tocaments des dels 10 fins als 21 anys”, va declarar. El psicòleg va posar els fets en coneixement de la fundació en la qual viu la noia i de la Fiscalia. “Estava al·lucinant del que m’estava explicant”, va prosseguir, i va afegir que després d’aquesta “revelació espontània, per no contaminar el relat, i actuant segons el codi deontològic”, va posar el cas en coneixement de la fundació i de la Fiscalia. Va afegir que, al seu parer, la jove patia un trastorn traumàtic de desenvolupament.
La denunciant, que actualment té 32 anys, ho va corroborar davant dels psicòlegs de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal (EATP) de Justícia. Ahir van declarar com a pèrits i van afirmar que la jove ho va fer de forma extensa. Consideren que es tracta d’“un relat que compleix amb les característiques d’un abús intrafamiliar i amb una situació viscuda”, “que no hi ha beneficis secundaris” i que “la revelació tardana i espontània va tenir un efecte reparador”. La denunciant, que va declarar per videoconferència, va afirmar ahir davant del tribunal que el seu pare li feia tocaments però va negar que l’agredís sexualment. “Em posava a sobre d’ell com si féssim l’amor.” Per la seua part, l’acusat, que va declarar últim, va negar que hagués abusat i violat la seua filla i va afegir que “s’inventa moltes coses. No comprenc aquesta situació”. El seu advocat va sol·licitar l’absolució, tot i que han abonat 2.000 euros com a indemnització –el Ministeri Públic en sol·licita 30.000– en el cas que sigui condemnat perquè li apliquin la circumstància atenuant de reparació del mal. Per la seua part, la fiscal va mantenir la petició de 15 anys de presó.