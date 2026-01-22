UNIVERSITAT
Un ascensor de la Universitat de Lleida, convertit en una cascada per acumulació d'aigua
A la biblioteca del campus de Cappont i "era aigua de pluja que es va acumular en una de les canaleres de l’edifici"
L’acumulació d’aigua de pluja en una canalera de la biblioteca del campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) va provocar aquest dimecres que un dels seus ascensors es convertís en una cascada i negués part de la instal·lació.
Segons van informar des de la UdL, l’aigua “era de pluja, es va acumular en una de les canaleres de l’edifici, ha acabat arribant al buit de l’ascensor i la incidència s’està reparant”.