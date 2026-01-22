PLANIFICACIÓ
Venen setze finques a la zona de Torre Salses de Lleida per uns 49.000 euros per construir cases unifamiliars
De la Paeria, entre els carrers Josep Betriu i Josep Maria Minguella
L’ajuntament de Lleida posarà a la venda setze finques perquè particulars puguin construir cases unifamiliars a la zona de Torre Salses, situada entre els barris de la Bordeta i els Mangraners. Aquest va ser un dels principals temes que es va tractar ahir en la comissió de Gestió de la Ciutat, en la qual es va informar que qualsevol persona podrà presentar una oferta per aquests terrenys, que tenen 600 metres quadrats de superfície.
El preu oscil·la entre els 49.954,64 i els 49.974,62 euros a excepció del solar més petit, que té 500 metres i està valorat en 41.646,21 euros. La ubicació concreta d’aquestes finques és entre els carrers Josep Betriu i Josep Maria Minguella i pròximament es faran públiques les bases de la convocatòria.
Precisament, en els últims mesos la Paeria ha tret a la venda diverses finques del SUR-42, com tècnicament es coneix la zona de Torre Salses. El novembre passat va sortir a licitació pública una vintena de terrenys per a cases unifamiliars en aquesta zona, on es construirà el parc comercial Promenade, i recentment dos han quedat desertes.
En la comissió també es va informar que la Paeria obrirà una consulta prèvia a la modificació de l’ordenança del Paisatge perquè la ciutadania aporti idees que millorin el document. La modificació busca, entre altres mesures, la protecció visual de la Seu Vella, regular la col·locació de terrasses en zones protegides i actualitzar la composició de la comissió del Patrimoni i del Paisatge.
Per una altra banda, la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, es va reunir ahir amb les associacions de veïns de l’Horta per presentar-los els detalls del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que estan tramitant.