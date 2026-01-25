OBRES
El Govern concedeix 2,1 milions en ajuts per retirar 112.000 m2 d’amiant a Lleida
Els va concedir l’any passat a 140 persones, empreses, ens locals o entitats. Xifra en més de 40.000 el nombre de cobertes d’uralita a la demarcació i fins al juliol passat va rebre 389 sol·licituds
L’Agència de Residus de Catalunya va concedir durant l’any passat 2.165.393,58 euros en ajuts a 140 persones, empreses, ens locals o associacions lleidatanes per retirar un total de 112.654 metres quadrats d’amiant en edificis. Gran part d’aquest material tòxic es troba en cobertes d’uralita, la majoria en coberts i granges, tot i que també s’ha sol·licitat retirar-lo en canalons, baixants o dipòsits de fibrociment.
El Govern va presentar el 2023 un pla d’ajuts per eliminar l’amiant existent en totes les infraestructures públiques i privades de Catalunya, amb l’objectiu d’aconseguir-ho el 2032. Va obrir una primera convocatòria el mateix any, amb la qual va subvencionar retirades d’aquest material i instal·lacions de plaques solars a les cobertes afectades amb 49,9 milions. El 2024 va obrir la segona convocatòria, aquesta vegada sense finançar instal·lacions fotovoltaiques, i els ajuts es van concedir en tres resolucions durant l’any passat, l’última a finals de desembre. Els 2,1 milions atorgats a Lleida suposen al voltant del 10% del total de 20.927.629 € concedits a 1.122 beneficiaris de tot Catalunya.
El març de l’any passat, el Parlament va començar a tramitar una llei que farà obligatòria l’erradicació de tot l’amiant, amb fortes multes previstes als titulars dels edificis que no ho hagin fet. No obstant, la supressió avança lentament a Lleida a causa de l’alt cost que suposa. Els col·legis professionals el situen entre els 25 i 30 euros per metre quadrat, sense tenir en compte la inversió necessària per substituir-lo per un altre material, que no està subvencionada. La Generalitat xifra en més de 40.000 el nombre de cobertes d’uralita a la demarcació, i fins al juliol passat només va rebre 389 sol·licituds d’ajuts per retirar-les.
Els imports de la subvenció per a cada sol·licitant s’han determinat en funció de la superfície d’amiant a retirar: les de fins a 49 metres quadrats rebran un màxim de 2.000 euros; les de 50 m2 a 99 m2 podran obtenir fins 40 €/m2; les de 100 a 499 m2, 30 €/m2; les de 500 a 900 m2, 25 €/m2; i les cobertes majors de 1.000 metres quadrats podran rebre fins a 20 €/m2. Se subvenciona la retirada, el transport i el tractament dels residus.