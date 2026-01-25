MOBILITAT
Rodalies estarà suspès almenys fins demà per falta de “seguretat”
La Generalitat va demanar ahir al migdia la paralització després d’un nou matí caòtic
Catalunya va viure ahir una nova jornada caòtica després que el servei de Rodalies arranqués a mig gas i sobre les 13.00 el Govern demanés suspendre'l, almenys fins demà, per falta de “seguretat”. Les queixes per manca d’informació es van succeir i els alcaldes de Lleida van exigir revertir el dèficit històric en la infraestructura.
El gestor d’Adif i la companyia Renfe van decidir ahir al migdia suspendre el trànsit dels trens de Rodalies i regionals a instàncies del Govern, una decisió que s’allargarà almenys durant el dia d’avui, per portar a terme els treballs a les vies que permetin assegurar la represa del funcionament amb la “màxima fiabilitat i seguretat”. Així ho va afirmar la consellera de TerritorioSílvia Paneque, que no va poder garantir que el servei es reprengui demà dilluns. “En funció de com avancin les coses avui s’explicarà com i quan es pot reprendre l’operativa. Estem treballant a contrarellotge, i amb més equips d’Adif, per tenir revisats i a punt tots els punts amb problemes”, va assegurar.
En aquest sentit, va informar que s’han incrementat els equips tècnics d’Adif que revisen l’estat de les vies –han passat de 9 a 12– i que ja s’ha actuat en dos punts especialment crítics: l’R1 a l’altura de Badalona i l’R2 sud al Garraf. L’absència de trens sobre les vies va permetre accelerar els treballs d’inspecció, encara que la pluja va dificultar la tasca.
El dia es va iniciar amb el servei de Rodalies funcionant de manera parcial i amb múltiples afectacions, mentre prosseguien els treballs de revisió de l’estat de la infraestructura en 21 punts de la xarxa per evitar despreniments del terreny. De fet, la línia R4 va patir un nou despreniment de terres, entre Cerdanyola del Vallès i Sabadell sud. Renfe va operar aquest servei a primera hora, malgrat que a les tres de la matinada el Govern va anunciar que durant la jornada quedarien suspesos els trens regionals i de rodalies per tercera vegada aquesta setmana. Aquestes erràtiques decisions van tornar a generar caos entre els usuaris que volien agafar un tren a les principals estacions, que es queixaven del “descontrol i la falta d’informació”.
L’oposició eleva el to per la gestió del Govern del caos ferroviari
Els partits de l’oposició van elevar ahir el to contra el Govern pel descontrol amb la circulació de Rodalies a Catalunya. El president de Junts, Carles Puigdemont, va demanar el cessament de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per “incompetència”, i va fer una crida als catalans a “despertar” davant la situació de “col·lapse” a la qual, segons el seu parer, el Govern està portant Catalunya. En una compareixença després d’una reunió extraordinària de la direcció del partit a Perpinyà, va denunciar que les promeses de resolució dels problemes a Rodalies formulades per Paneque en mesos precedents eren “propaganda, fum”, i “avui ha tornat a demostrar que no mana”. Des d’ERC, la portaveu en el Parlament, Ester Capella, va demanar al Govern que “prengui les regnes” i informi degudament, en les seues paraules, de la situació de Rodalies. “No pot continuar passant que es doni una informació que no es correspon amb el que passa”, va dir, abans d’afirmar que els ciutadans no poden viure en la incertesa, textualment. Capella va assegurar que hi ha una responsabilitat directa de l’Estat en el manteniment i l’execució de les inversions i va demanar a la Generalitat que deixi de fer de “parapet” de la Moncloa. La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va criticar que l’Executiu “no pot ser un espectador” en la gestió de Rodalies ni “àrbitre entre les històries de Renfe i Adif”. “El que ha de fer el Govern és garantir que dilluns Catalunya surti d’una vegada d’aquest caos ferroviari, que la gent es pugui organitzar i, sobretot, que la informació donada sigui certa”, va asseverar.