Lleida instal·la bancs isquiàtics en parades de bus
També de convencionals, en diversos punts de la xarxa de transport urbà
L’Ajuntament de Lleida ha iniciat la instal·lació de nous bancs isquiàtics i seients convencionals en punts estratègics de la xarxa d’autobusos municipals. La mesura busca "millorar el confort, l’accessibilitat i la qualitat de les parades d’autobús" per als usuaris, especialment aquells amb necessitats específiques de mobilitat, a través d’un mobiliari adaptat als estàndards actuals de servei públic.
En detall, la Paeria ha col·locat tres nous bancs isquiàtics als carrers Germans Izquierdo, 21, carrer de la Llibertat, 71, i carrer de la Llibertat, 38, mentre que vuit bancs de tipus convencional s’estan ubicant al carrer Ton Sirera amb carrer Narcís Monturiol, carrer de Leandre Cristòfol, avinguda de l’Exèrcit, 2, carrer Palauet, 113, carrer de Francesc Bordalba i Montardit, avinguda d’Alcalde Porqueres, 142, carretera N-230 (partida Cunillàs) i a l’entrada del camp de futbol de l’AEM. L’actuació forma part d’un pla municipal centrat en facilitar l’espera i adaptar les parades a la diversitat funcional i a la demanda ciutadana.
Increment d’espais d’espera accessibles
Els bancs isquiàtics, dissenyats per a persones amb dificultats de mobilitat, gent gran o usuaris amb problemes articulars, són elements de suport que permeten reposar-se en una posició semiincorporada sense haver de seure completament. Aquest tipus de banc afavoreix l’autonomia personal i millora l’accessibilitat a l’espai públic, segons destaca la Paeria en un comunicat.
Segons l’Ajuntament, Lleida disposa ja de 6 bancs isquiàtics instal·lats des d’anys anteriors en punts com avinguda Alcalde Porqueres, 75, carrer de la Llibertat, 13 i avinguda de Francesc Macià, 27, als quals s’afegeixen els nous.