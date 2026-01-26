EQUIPAMENTS
Nova protesta veïnal en contra de l’alberg a Balàfia, i reclamen que “obri un procés de participació real”
Hi van participar més de 300 persones, en la tercera manifestació consecutiva. Exigeixen a la Paeria un procés participatiu “real”
Més de 300 veïns del barri de Balàfia de Lleida es van manifestar ahir, per tercer diumenge consecutiu, contra el projecte de la Paeria d’instal·lar un allotjament temporal per a persones sense llar a l’antic col·legi del carrer Valls d’Andorra, en el marc del hub cívic que preveu també un espai per a dones víctimes de violència masclista i un altre per a activitats comunitàries.
Com ja havien fet en les protestes anteriors, els participants van recórrer el barri, portant pancartes i fent sonar xiulets, cassoles, tambors i botzines, així com corejant els lemes No a l’alberg o Balàfia decideix. Els veïns van tornar a reclamar a l’ajuntament que “obri un procés de participació real”.
La manifestació va sortir de la plaça Països Catalans i va recórrer les avingudes Balàfia i Alcalde Porqueres i va envoltar l’Escola Balàfia, situada al carrer Valls d’Andorra i la plaça Europa.
En la presentació del projecte el 14 de gener passat, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va remarcar que “a Balàfia no farem cap alberg” i que les habitacions i apartaments “no representen ni el 25% de la superfície de l’equipament, que acollirà instal·lacions esportives i culturals per al barri”.