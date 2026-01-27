URBANISME
La Paeria expropiarà quatre àrees del Barri Antic de Lleida per construir 145 pisos: “l’expropiació més gran feta a la ciutat”
Estan ubicades a l’entorn de la plaça del Dipòsit i són d’uns 30 propietaris. Un sector acollirà entre 60 i 70 apartaments per a la comunitat universitària
La Paeria expropiarà quatre àrees del Centre Històric per permetre la construcció de 145 nous habitatges. Es tracta de quatre sectors dels voltants de la plaça del Dipòsit que el consistori adquirirà i posarà a disposició del sector privat per construir nous habitatges. En total, s’expropiaran 4.458 m2 que tenen un sostre construïble màxim de 14.473 m2 a uns 30 propietaris i en aquests hi ha edificis en els quals viuen entre 30 i 42 persones.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va assegurar ahir que aquesta operació, que forma part del pla de recuperació del Centre Històric, és “l’expropiació més gran feta a la ciutat”.
La primera àrea és l’immoble de 1.700 m2 situat entre els carrers Múrcia, Veguer de Carcassona, Boters i la plaça Cervantes. Hi estan previstos entre 60 i 70 pisos per a la comunitat universitària. “Mitjançant el sistema de coliving, volem que aquests apartaments siguin utilitzats pels estudiants, professors i investigadors de la UdL, atesa la seua proximitat al Rectorat”, va dir Larrosa.
El segon sector és entre la plaça del Dipòsit i els carrers Múrcia i Sant Carles. Té 826 m2, acull un aparcament de zona blava i es podran construir 30 habitatges.
El tercer és de 699 m2 i és entre la plaça del Dipòsit i els carrers Múrcia, Assalt, Sant Carles i Jaume I el Conqueridor i podrà allotjar 22 habitatges. L’últim sector és al final del carrer Cavallers i entre la plaça del Gramàtics, Sant Andreu i la Suda, té 1.264 m2 i capacitat per a 28 vivendes.
Larrosa va detallar que el procés d’expropiació “s’iniciarà mitjançant una aprovació inicial via decret, el document estarà 20 dies en exposició pública i, després de resoldre les al·legacions i ratificar-lo, s’iniciarà l’expropiació”.
No va concretar el cost de l’expropiació, però va remarcar que quan tinguin la titularitat de les finques les inclouran en el registre de solars del Govern.
Tanmateix, l’àrea per a la comunitat universitària se cedirà mitjançant un concurs públic de cessió de superfície perquè el seu promotor pugui acollir-se a ajuts estatals.
Per la seua banda, l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) acompanyarà les persones que viuen als blocs que seran expropiats.