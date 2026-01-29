TRIBUNALS
La jutge empresona l’assassí confés d’una dona en un pis a Lleida
El detingut va declarar ahir al jutjat, que va confirmar que no hi havia una relació sentimental entre els dos. Feia tres mesos i mig que havia sortit de la presó
La titular de la plaça número 2 de la secció d’instrucció del Tribunal d’Instància de Lleida va acordar ahir presó provisional, comunicada i sense fiança per a Mario Casteràs Aznar, arrestat diumenge passat després de confessar a comissaria que havia matat una dona, amb qui compartia pis, al carrer Ciutat de Fraga. Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), no hi havia una relació sentimental entre l’acusat i la víctima, per la qual cosa no es considera un crim masclista. La causa està oberta per un delicte d’assassinat.
Albert Guerrero
D’aquesta forma, Casteràs tornarà a la presó per un crim comès només tres mesos i mig després de sortir-ne el passat 4 d’octubre, com va publicar ahir SEGRE, on es trobava des del gener del 2023 per l’assalt a punta de ganivet en un supermercat del barri lleidatà de Noguerola. Així mateix, el 2002 va acceptar 16 anys de presó per assassinar el novembre del 2000 un intern del Centre Penitenciari Ponent. Li va destrossar el cap amb la barra d’unes manuelles. El mòbil del crim va ser que la víctima havia rebut hores abans una carta de la llavors dona de l’acusat, per la qual cosa va tenir gelos.
Per aquesta mort, la Generalitat va ser condemnada a pagar 120.000 euros a la família del pres assassinat després que l’Audiència de Lleida considerés provat que no hi havia prou seguretat en el penal i que l’homicida, que durant el judici va admetre els fets, havia d’estar més vigilat.
En els últims dies, els investigadors dels Mossos han recopilat proves i indicis sobre el crim del carrer Ciutat de Fraga. La víctima, de 53 anys, va ser apunyalada. Ell mateix es va presentar cap a les cinc de la tarda de diumenge a la comissaria de la policia catalana a Lleida. Anava amb la roba ensangonada i va dir als agents que havia matat una dona després d’una discussió. Quan els mossos van anar al domicili que ambdós compartien, amb una tercera persona, van trobar el cos sense vida de la víctima.
Al judici en el qual va ser condemnat el 2002 després de matar un altre pres, un psiquiatre i dos psicòlegs van qualificar Casteràs com a “psicopàtic”, “antisocial” i “inestable emocionalment”.