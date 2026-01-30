Detingudes dos dones per furtar robar per valor de 435 euros en dos botigues de l'Eix Comercial de Lleida
Un dels robatoris es va produir en un establiment de la plaça Sant Joan i les presumptes lladres van ser arrestades al carrer Major a l'altura de Cavallers
Els Mossos d'Esquadra va detenir aquest dijous a Lleida dos dones, de 25 i 27 anys, com a presumptes autores de dos furts en dos botigues de l'Eix Comercial de Lleida. Els fets van succeir cap a les 15.30 hores, quan una dotació policial, que feia patrullatge preventiu per l'Eix Comercial, va ser requerida per part d'un vigilant de seguretat que manifestava que dos dones havien furtat roba en un establiment de la plaça Sant Joan.
Els agents van iniciar la recerca de les sospitoses per la zona i poc després les van localitzar, amb dos bosses plenes de peces de roba per valor de 435 euros, a la cruïlla del carrer Major amb el carrer Cavallers. Després de constatar que les peces les havien sostret en dos establiment de l'Eix Comercial, els policies van procedir a la detenció de les dones.
Les detingudes van quedar en llibertat amb la obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin requerides.