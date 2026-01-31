INDÚSTRIA
Adjudiquen obres prèvies per al polígon de Torreblanca
Endesa rep 7,9 milions per modificar les instal·lacions elèctriques per a la posada en marxa
El polígon industrial de Torreblanca rep finalment el primer impuls tangible des que el projecte va ser aprovat inicialment el 2022. L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha adjudicat a e-distribución, la companyia distribuïdora d’Endesa, un contracte de 7.941.231 euros (amb IVA) per executar les modificacions d’instal·lacions elèctriques necessàries per alimentar les futures naus del complex i garantir-ne la viabilitat, amb un termini previst de 48 mesos per completar aquests treballs previs a la urbanització.
Serà necessari renovar 50 metres d’una línia d’alta tensió de Mangraners, així com construir una nova subestació elèctrica, substituir el transformador de l’estació de Mangraners per un de més potència i fer revisions i ajustaments a les de Santa Anna i Alfarràs.
Després de diversos anuncis que encara no s’han materialitzat, a finals de gener la Generalitat es va comprometre a aprovar el pla director urbanístic de Torreblanca (i de la seua estació intermodal ferroviària associada) durant el primer trimestre del 2026.
Així ho van indicar alts càrrecs del departament de Territori a representants del Fòrum Secore durant l’última reunió a Barcelona, en la qual també van assenyalar que entre finals d’any i el primer trimestre del 2027 es podrà disposar dels projectes d’urbanització i parcel·lació, la qual cosa permetria iniciar les primeres obres de desenvolupament del polígon projectat al costat dret de l’N-240 en direcció a les Borges, més enllà de l’encreuament amb la variant sud (C-13).