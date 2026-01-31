DRET
Advocats de Lleida demanen millors condicions en els torns d’ofici
Espadaler presideix la festa patronal i reconeix un “tracte injust des de fa molts anys”. El nou conveni permet apujar el finançament en 5,7 milions a l’any
El Col·legi de l’Advocacia de Lleida va celebrar ahir la festa patronal en honor a Sant Raimon de Penyafort, en la qual van posar de relleu el torn d’ofici com la “garantia d’una tutela judicial efectiva per a les persones amb falta de recursos”. Així ho va afirmar el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que va presidir l’acte i va reconèixer que “els professionals que ho deixen havien patit des de fa molts anys un tracte injust des de la perspectiva econòmica”. El conseller va celebrar que l’acord assolit a finals del 2025 per renovar el conveni que regula aquest servei d’assistència jurídica gratuïta permetrà un increment de 5,7 milions anuals durant quatre anys en el seu finançament públic.
La degana del Col·legi, Antonieta Martí, va assenyalar que el torn d’ofici “sol ser el primer i únic contacte de moltes persones amb la justícia, una expressió clara de la funció social de la nostra professió i una garantia efectiva del dret fonamental a la defensa”. El president del Consell de l’Advocacia Catalana, Rogeli Montoliu Casals, va reconèixer que “hem fet un pas endavant” per recuperar el 31% del poder adquisitiu perdut els últims quinze anys, però “no estem satisfets, queda molt camí”, va dir.
L’acte va servir per donar la benvinguda amb la imposició de la toga als 19 lletrats que es van incorporar al Col·legi el 2025. També se’n va homenatjar 7 que celebren 25 anys a la professió i 7 que en compleixen 40: Yolanda Sisó, Sergi Burgués, Joaquín Carbonell, Luis Alberto Mir, Antonio Palau, Josep Prunera i Candi Pujol.