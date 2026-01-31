App dels Mossos per a seguiments dels delinqüents multireincidents
Els Mossos d’Esquadra han creat una aplicació, que han batejat com a CercAut, que els permet fer un seguiment als delinqüents actius amb risc de persistència (DARP) de Catalunya, és a dir, aquells que hagin comès almenys dos delictes contra el patrimoni els últims sis mesos i l’historial dels quals indiqui un risc de continuïtat en la conducta delictiva.
L’aplicació, d’ús policial i que ja està operativa, serveix per gestionar informació sobre aquests delinqüents multireincidents i realitzar-ne un seguiment, segons va avançar El Periódico i van confirmar fonts policials.
S’hi poden emmagatzemar dades sobre els delictes que han comès i es generen indicadors de cada sospitós durant un període de temps, així com classificacions per tipologia de robatoris o furts –amb o sense violència–, i permet establir un seguit de paràmetres d’actuació, com per exemple dispositius policials en llocs concrets.
Els Mossos calculen que a Catalunya hi ha 3.969 persones que es poden incloure en la categoria DARP, el 78% dels quals a l’àrea metropolitana de Barcelona i l’altre 22% a la resta del territori.
El pla Kanpai dels Mossos, que es va desplegar a començaments d’abril amb l’objectiu de fer front a la multireincidència, va deixar fins a finals d’any un balanç de 470 detinguts amb més de 4.000 antecedents. A la demarcació hi va haver dispositius a Lleida, Tàrrega i la Seu d’Urgell, que es van saldar amb uns 600 identificats amb 1.700 antecedents i almenys set detinguts.