BALANÇ
L’import d’obra licitada a Lleida puja un 29%, fins als 210 milions
La Paeria, tercera administració amb més pressupost a concursos en obres i serveis. Adif només ha executat la meitat de la inversió prevista a Catalunya
Les licitacions d’obra pública a Lleida van augmentar un 29,5% l’any passat fins a assolir els 210,3 milions d’euros. Així ho recull l’informe anual que va publicar ahir la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) i que situa Lleida com la tercera província que més volum d’actuacions va portar a terme, superant Girona. D’altra banda, també destaca que l’ajuntament de Lleida va ser la tercera administració amb un pressupost més gran licitat de Catalunya, amb 275,448 milions d’euros entre obres i serveis. Una xifra que es deu bàsicament que el 2025 va licitar el servei de neteja viària i recollida d’escombraries per 238,3 milions d’euros.
Paral·lelament, la CCOC també recull al seu informe anual que el pes de les licitacions de l’Estat segueix a la baixa i actualment només representen el 15,5% del total amb 619,1 milions d’euros, un 6,9% menys que el 2024 i un 81,6% menys que el 2022. En aquest àmbit també destaca que l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) va licitar l’any passat obres per valor de 129,5 milions, un 54,2% menys que a l’exercici anterior. En aquest sentit, la mateixa CCOC detalla que Adif només ha executat 4.072 dels 9.864 milions d’euros que es va comprometre a invertir en obres a Catalunya entre 2010 i 2023.
Quant a les obres i serveis licitades a Lleida, la més abundant és la recollida d’escombraries i neteja viària de Lleida ciutat. El segueix la posada a punt del nou sistema de seguretat local i la instal·lació de càmeres de videovigilància per uns 33,8 milions dividit en dos contractes; el servei d’enllumenat públic, valorat en 27,2 milions d’euros; i la redacció del projecte per a la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra a la capital i la seua execució, pressupostat en 24,2 milions. També la licitació del nou centre INEFC de la Seu d’Urgell per 11,6 milions d’euros; la concessió d’ús del solar ubicat al carrer Josep Pallach a Lleida per construir una residència per un import de 4,8 milions d’euros; els treballs de millora de la presó de Ponent, pressupostats en 1,2 milions; o la nova deixalleria de Solsona per 645.701 euros. També es van destinar més de 42 milions d’euros a la millora de diversos trams de carreteres de la província.