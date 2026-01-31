Lleida reforça la seva identitat com a ciutat universitària amb nova cartelleria a les entrades de la ciutat
L’Ajuntament de Lleida ha instal·lat als principals accessos a la ciutat els primers cartells que posen en valor el seu caràcter de ciutat universitària des de l’any 1300, data de fundació de l’Estudi General. La iniciativa vol reforçar la identitat acadèmica de la capital del Segrià i impulsar la marca “Lleida, Capital universitària”.
La nova senyalització ja és visible a les entrades per l’antiga N-II i la N-240, i al llarg d’aquest any es preveu renovar la resta d’accessos amb el mateix disseny.
L’acció s’emmarca dins el pla conjunt impulsat per la Paeria i el Consell Social de la Universitat de Lleida, en el marc del protocol de col·laboració 2024-2027, amb l’objectiu de posar en valor la tradició universitària de la ciutat, atraure i retenir talent jove i generar noves oportunitats de futur. El conveni s’articula en quatre eixos: connectivitat; transport públic i senyalització; habitatge i oferta cultural, turística, comercial i d’oci; i comunicació.