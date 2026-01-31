Lleida renova l’enllumenat del carrer Ferran el Catòlic
L’Ajuntament de Lleida iniciarà el proper 2 de febrer una actuació integral de modernització de l’enllumenat públic al carrer Ferran el Catòlic. El projecte inclou la substitució completa dels fanals actuals, alguns dels més antics de la ciutat, així com la renovació total de la infraestructura elèctrica associada.
Els treballs preveuen la instal·lació de 31 nous fanals, la creació d’una nova canalització soterrada i el canvi de tot el cablejat elèctric, ja que la instal·lació existent requereix una actualització completa. Aquesta intervenció permetrà millorar de manera significativa la qualitat lumínica del carrer.
Les obres comportaran afectacions de trànsit, amb el tall del carril en direcció a la Mariola durant el temps d’execució. Com a alternativa, s’habilitaran desviaments pel carrer de la Mercè. La durada prevista dels treballs és d’aproximadament un mes i mig.