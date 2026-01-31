PAERIA
PSC, ERC i Comú avalen consensuar polítiques d’inclusió i veten frenar el hub de Balàfia
Les tres forces d’esquerres van aprovar la moció dels republicans que proposava pactar un full de ruta. Les mateixes formacions van rebutjar les de PP i Junts, que instaven a aturar el projecte
El hub cívic de Balàfia i el model d’inclusió social van ser els grans protagonistes de l’aspre ple d’ahir i va evidenciar les abismals diferències entre els punts de vista que dretes i esquerres tenen respecte als equipaments socials i l’atenció a persones vulnerables. Prova d’això és que es van debatre tres mocions sobre aquest tema. La del PP, que demanava paralitzar el projecte del hub i impulsar un procés de participació; la de Junts, que també rebutjava el centre previst a l’antiga Escola Balàfia i demanava limitar els albergs per a emergències; i la d’ERC, que advocava per consensuar un full de ruta per a les polítiques d’inclusió. Només es va aprovar l’última gràcies, precisament, al vot de les esquerres (PSC, ERC i Comú). Durant el debat l’hemeroteca i els retrets van ser constants en un saló de plens ple d’estudiants, activistes i veïns contraris al hub que van aplaudir les intervencions de PP, Junts i Vox.
“El hub de Balàfia és una oportunitat per transformar un espai buit i degradat perquè generi activitat econòmica, serveis i revitalitzi la zona”, va assegurar el tinent d’alcalde Carlos Enjuanes. Va detallar que la intenció del govern és que compti amb serveis socials, un centre de dia, sales d’estudi i una vintena de places per a dones maltractades i persones sense llar que estiguin en procés de reinserció. “Ho explicarem les vegades que faci falta, perquè el que s’ha dit d’aquest espai no és cert”, va afirmar en al·lusió a les afirmacions de PP i Vox que asseguraven que l’espai seria un alberg i que atrauria immigració il·legal.
Més dur va ser el cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, que va començar remarcant que “avui els veïns de Balàfia han guanyat perquè el seu projecte no està legitimat ni consensuat, és un hub cívic fracassat”.
Va recordar que el 2024 va plantejar un procés participatiu per definir el model d’inclusió, “però la participació només la treuen quan els interessa” i, quan ERC li va retreure que no tenia projecte, els va respondre que “vostès amb els seus projectes van destruir les sitges de Pardinyes i l’estació del Pla de Vilanoveta”.
També va parlar amb duresa la portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, que va acusar les dretes d’“atiar la por” i “viure instal·lats en la catàstrofe permanent” per treure rèdit polític. També va atacar Junts, “que de ser socis del PSC han passat a ser més fatxes que el senyor Palau”. La interpel·lada, Violant Cervera, va dir que no entraria en desqualificacions i va remarcar que “quan els veïns de Balàfia veuen que es vol fer un equipament així a la zona més deprimida del barri i diuen que no, hem d’escoltar-los i revisar el projecte” i que la seua moció “només busca que hi hagi més comunicació i voluntat de millorar el projecte”.
La portaveu de Vox, Gloria Rico, va qualificar com a “inversemblant que Junts en el passat mandat defensés un macroalberg a Pardinyes i ara al contrari, només busca rèdit electoral”. Finalment, l’edil del Comú, Laura Bergés, també va considerar que era “incomprensible” el gir que havia fet Junts, va dir que el govern “ha fallat en la comunicació” i que, si bé entén que hi ha veïns que s’oposen al hub de Balàfia, “també n’hi ha d’altres que no el veuen com un problema”.
“No serà un problema per al barri, sinó una oportunitat”
El Grup Dones Lleida va intervenir en el ple per defensar el projecte del hub cívic de Balàfia. “No és un alberg massiu, sinó un servei social especialitzat que no serà un problema per a Balàfia, sinó una oportunitat”, va dir la portaveu, Carme Bellet. En aquest sentit, va remarcar que l’espai preveu, a més d’un hotel d’entitats, centres de dia i sales d’estudi i comptarà amb la Casa Lila per a víctimes de violència masclista. “És un projecte necessari que dona resposta a la demanda feminista de tenir un centre públic d’acollida”, va afegir.