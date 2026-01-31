INNOVACIÓ
Veterinària estrena una aula de simulació amb tecnologia punta
Per a pràctica d’anatomia, cirurgia i situacions clíniques sense animals vius. Amb capacitat per a sis alumnes i una inversió de 40.000 euros
La Universitat de Lleida (UdL) va inaugurar ahir el nou Espai de Simulació i Autoaprenentatge Veterinari (SIMVET), una aula innovadora on l’alumnat del doble grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal podrà practicar anatomia, cirurgia i situacions clíniques mitjançant simuladors, pantalles tàctils, ulleres 3D, models anatòmics i material real, sense necessitat de treballar amb animals vius. El nou espai, que té capacitat per a 6 persones i que ja s’ha estrenat, està ubicat a la primera planta de la biblioteca de l’escola d’Agrònoms de la UdL.
“Es tracta de la primera fase d’un projecte que vol donar servei als 360 estudiants del doble grau, que aquest curs compleix deu anys”, va explicar el director d’Agrònoms, Jordi Graell, durant la jornada inaugural d’ahir. L’acte va comptar també amb la presència de la rectora de la UdL, Maria Àngels Balsells; el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn; la presidenta del Consell Social de la UdL, Carmina Chia; la directora de Biblioteques de la UdL, Montse Larios; la subdirectora de Veterinària, Irina Garcia-Ispierto; i el president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins.
Per la seua banda, Balsells va posar en relleu l’abast del projecte. “És una iniciativa que ens permet oferir una docència capdavantera i preparar millor els nostres estudiants”, va assenyalar, recordant que la universitat treballa en altres projectes vinculats a la formació veterinària, com la granja experimental per a alumnes en pràctiques de Mollerussa, que encara es troba “en fase inicial”. Així mateix, l’aula SIMVET s’organitza en quatre seccions: una de noves tecnologies, amb una pantalla multitàctil d’anatomia per simular cirurgies reals; una zona d’autoaprenentatge i un sistema de simuladors clínics. Entre aquests, destaquen els simuladors bovins per practicar inseminació artificial, anestèsia epidural o extraccions de sang.
La primera fase del projecte ha suposat una inversió de 40.000 euros i en els propers dos anys la Diputació aportarà 130.000 euros més, reforçant així una formació adaptada a les necessitats actuals del sector veterinari.