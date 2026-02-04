Adeu al mur que separava l'andana del tren amb l'estació, que guanyarà amplitud
Els treballs per restaurar els Docs i integrar-los a la nova estació permetran que l’andana de la via 1 de la terminal de ferrocarrils guanyi amplitud. Això es deu al fet que fins ara hi havia un mur de contenció entre l’edifici modernista i la zona de vies que s’ha demolit a l’assegurar l’estabilitat i l’estructura del primer.
“Aquesta part de l’andana era molt estreta i ara pràcticament doblarà l’amplitud amb la demolició del mur”, va destacar l’adjunt a la direcció d’obra, Joan Olivart.
Sobre la nova estació, va afegir que “a més del repte d’integrar i restaurar els Docs, hi ha hagut la dificultat afegida de construir un edifici d’aquest tipus just a sobre del riu Noguerola, que creua la zona de les andanes pròximes a la sortida de Comtes d’Urgell i podria haver provocat problemes de filtracions”.