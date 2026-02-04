HABITATGE
Arranca la construcció d’un bloc de 24 pisos a la rambla Ferran de Lleida
Al solar les obres inicials del qual van causar esquerdes en un edifici del carrer Nord, que va haver de ser enderrocat. El sector veu difícil obtenir solars al centre
El sector de la construcció va a l’alça a les zones d’expansió de Lleida, però també es comença a veure moviment al centre de la ciutat. En els últims dies han començat les obres de construcció d’un bloc de 24 habitatges a la rambla Ferran, cantonada amb el carrer Nord, després que la Paeria comuniqués que dona per enllestits els treballs derivats de la demolició de l’edifici contigu. I és que les obres que es van iniciar en aquest solar l’any passat van provocar grans esquerdes a l’immoble del costat, al carrer Nord, que van obligar a desallotjar els veïns, a declarar-lo en ruïna imminent i a demolir-lo, ja que la seua estabilitat va quedar afectada. Fa un temps es va construir també un nou edifici de pisos al límit de rambla Ferran amb Francesc Macià.
Fonts del sector immobiliari van indicar que la principal dificultat a l’hora edificar obra nova al centre és aconseguir solars prou grans per poder incloure-hi pàrquing, com marca la normativa, i perquè l’operació resulti rendible, una vegada sumats els costos de construcció. Per això, van indicar que en molts casos és millor optar per la rehabilitació, com les que ja hi ha actualment en marxa a Comtes d’Urgell i Sant Ruf i una altra de prevista a Ferran.
En tot cas, en els últims mesos han estat enderrocats també tres edificis en ruïna ubicats als números 8, 10 i 12 de l’avinguda Rovira Roure que dataven dels anys 40 i 50 del segle passat. Així mateix, resta pendent la demolició de l’edifici situat al número 6 del carrer Anselm Clavé, un bloc de cinc plantes que és al costat d’un solar i el local comercial del qual va acollir la primera de les sales dels antics cines Rambla. L’edifici és propietat de l’empresa Park4Lleida Station SLU. A més, fa més de dos anys, l’ajuntament va autoritzar la demolició de quatre blocs d’habitatges a la cantonada de l’avinguda Prat de la Riba amb el carrer Teuleries perquè una promotora hi pugui construir un nou edifici.