L’IRBLleida compra equips amb una ajuda de la Diputació

De 80.000 euros, repartits en quatre anys

Un congelador de 80 graus sota zero. - IRBLLEIDA

L’Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida ha adquirit quatre petits equips per facilitar el treball del personal investigador, gràcies a una ajuda de la Diputació d’un total de 80.000 euros, distribuïda en 20.000 anuals entre 2022 i 2025. El centre destaca el suport de la corporació provincial cap a l’avenç de la ciència i la tecnologia.

En concret, l’any passat l’IRBLleida en va invertir en la compra d’un sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) per a un lector de plaques INFINITY 200, un termociclador, un espectrofotòmetre per a la mesura d’àcids nucleics i un congelador de 80 graus sota zero de reserva. En els exercicis anteriors, va adquirir una estufa d’assecatge de material per al servei de neteja, accessoris del comptador de cèl·lules LUNA i un fluorímetre Tecan INFINITY MONO 200PRO per mesurar els paràmetres de fluorescència com la intensitat i la distribució de longituds d’ona. També un aparell de laboratori denominat Gentle Macs, que serveix per desfer teixits com músculs o òrgans en cèl·lules individuals o bé per fer una barreja homogènia del teixit. A més, un sistema avançat per a la detecció i anàlisi d’aminoàcids i proteïnes (Geldoc Imagin System), tres termocicladors que permeten l’amplificació d’àcids nucleics mitjançant la tècnica de PCR (reacció en cadena de la polimerasa) i un lector de plaques EPOCH2 per mesurar l’absorbància en placa per a l’anàlisi de diferents paràmetres bioquímics.

Finalment, també va invertir en una d’autoclau per esterilitzar els instruments i materials dels laboratoris mitjançant calor i pressió, que permet eliminar microorganismes i una centrifugadora refrigerada per separar els components d’una mostra utilitzant forces centrífugues a temperatura condicionada.

