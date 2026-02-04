INVESTIGACIÓ
L’IRBLleida compra equips amb una ajuda de la Diputació
De 80.000 euros, repartits en quatre anys
L’Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida ha adquirit quatre petits equips per facilitar el treball del personal investigador, gràcies a una ajuda de la Diputació d’un total de 80.000 euros, distribuïda en 20.000 anuals entre 2022 i 2025. El centre destaca el suport de la corporació provincial cap a l’avenç de la ciència i la tecnologia.
En concret, l’any passat l’IRBLleida en va invertir en la compra d’un sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) per a un lector de plaques INFINITY 200, un termociclador, un espectrofotòmetre per a la mesura d’àcids nucleics i un congelador de 80 graus sota zero de reserva. En els exercicis anteriors, va adquirir una estufa d’assecatge de material per al servei de neteja, accessoris del comptador de cèl·lules LUNA i un fluorímetre Tecan INFINITY MONO 200PRO per mesurar els paràmetres de fluorescència com la intensitat i la distribució de longituds d’ona. També un aparell de laboratori denominat Gentle Macs, que serveix per desfer teixits com músculs o òrgans en cèl·lules individuals o bé per fer una barreja homogènia del teixit. A més, un sistema avançat per a la detecció i anàlisi d’aminoàcids i proteïnes (Geldoc Imagin System), tres termocicladors que permeten l’amplificació d’àcids nucleics mitjançant la tècnica de PCR (reacció en cadena de la polimerasa) i un lector de plaques EPOCH2 per mesurar l’absorbància en placa per a l’anàlisi de diferents paràmetres bioquímics.
Finalment, també va invertir en una d’autoclau per esterilitzar els instruments i materials dels laboratoris mitjançant calor i pressió, que permet eliminar microorganismes i una centrifugadora refrigerada per separar els components d’una mostra utilitzant forces centrífugues a temperatura condicionada.