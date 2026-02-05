TRIBUNALS
Acusen un empleat d’hotel d’abusar d’una nena de 15 anys
Va passar a Espot durant l’excursió de final de curs d’alumnes de 4t d’ESO d’un institut de Màlaga. La Fiscalia sol·licita una pena de quatre anys de presó
“Em va empènyer contra la paret, em va agafar pel cul i va començar a fer-me petons i mossegades pel coll. Feia força i em premia i vam forcejar. Jo no volia.” Això és el que va assegurar ahir davant l’Audiència de Lleida una jove de 19 anys de Mijas (Màlaga) que l’abril del 2022 (llavors en tenia 15) va denunciar per abusos un empleat d’un hotel d’Espot durant l’excursió de fi de curs de 4t de l’ESO del seu institut. Un relat que van corroborar els seus companys i les tutores i que psicòlogues van catalogar de “creïble perquè no hi ha suggestió, pressió al darrere o un testimoni fals”. L’acusat, d’uns 30 anys, ho va negar. La Fiscalia i l’acusació particular van sol·licitar que sigui condemnat a quatre anys de presó mentre que la defensa va demanar l’absolució, malgrat que la setmana passada va consignar 1.500 euros per fer front a una possible indemnització en cas de condemna.
Els fets van tenir lloc a primera hora de la matinada del 15 d’abril del 2022 en un hotel de Sort on s’allotjaven alumnes de 4t de l’ESO d’un institut malagueny. La denunciant, que va declarar per videoconferència, va explicar que “el meu nòvio, que era en una altra habitació, tenia la meua motxilla i el carregador del mòbil i vam quedar que aniria a buscar-ho. No podíem sortir de l’habitació perquè hi havia els professors controlant. Vaig sortir i em vaig trobar el noi que ens servia el menjar i que també va fer de DJ a la festa i em va dir que m’ajudaria”. Segons la seua versió, la va portar fins a prop de la seua habitació. “Em va enganyar, quan me’n vaig adonar ja era massa tard”, va afegir. Després d’escapar-se, va anar a l’habitació del seu nòvio, que estava amb companys. El jove va explicar que “estava plorant, amb una crisi d’ansietat i em va dir que el DJ l’havia grapejat i que ella no volia”. Van avisar altres companyes i finalment, la tutora. La docent va afirmar que “estava molt afectada perquè el noi de l’hotel havia intentat abusar d’ella”.
L’endemà van presentar la denúncia davant dels Mossos d’Esquadra. També van avalar el relat les psicòlogues que la van atendre. En canvi, l’acusat, que va declarar últim i només va respondre preguntes del seu lletrat, va explicar que només va voler ajudar la noia per evitar que fos descoberta pels professors, que només li va donar la mà i va negar que intentés forçar-la. La Fiscalia i l’acusació particular van sol·licitar una condemna de quatre anys de presó i quatre més de llibertat vigilada per un delicte d’abús sexual. A més, demanen que se li imposi una ordre d’allunyament i de prohibició de comunicació i que indemnitzi la víctima amb 3.000 euros.