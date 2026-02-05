ENSENYAMENT
Curs d’educació inclusiva conjunt per a estudiants i docents
Primera sessió a la UdL amb 40 alumnes
Vint estudiants d’Educació i vint docents de Primària i Secundària van participar ahir en la primera sessió del curs Ideate, una iniciativa de la Universitat de Lleida (UdL) en col·laboració amb els serveis territorials d’Educació i l’associació Down Lleida per “millorar l’educació inclusiva a través de la digitalització”, va explicar la catedràtica i professora de la UdL Gemma Filella. Es tracta d’un projecte europeu conjunt amb universitats de Romania, Grècia, Alemanya i Itàlia. “Publicarem el programa de formació en una plataforma web educativa al qual podrà accedir tot Europa”, va afirmar.
La primera edició del curs, a tall de prova pilot, consisteix en quatre sessions teòriques i pràctiques sobre els principis legals de de l’educació inclusiva, les competències necessàries per portar-la a terme, tècniques de gestió a l’aula i l’ús d’eines digitals per afavorir la no-discriminació de cap alumne per qualsevol motiu, segons van explicar les responsables d’Educació a càrrec del curs, Marta Castellà, Gessamina Vallès i Patrícia Elvira.
“Mantenir la màxima actualització per afavorir la creació d’un sistema educatiu inclusiu és una gran oportunitat”, va explicar Meritxell Soler, una de les alumnes, que fa 20 anys que exerceix com a mestra. Un altre alumne és David Hernández, estudiant de segon d’Educació Primària en la UdL, que va valorar que “és important un canvi per afavorir una inclusió real”.
La referent d’Educació de Down Lleida, Eva Betbesé, va valorar que “queda molt camí, però s’està avançant molt amb projectes com aquest per fer un canvi de mirada”.