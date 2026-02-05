PLANEJAMENT
Els empresaris reclamen que el nou POUM redueixi la burocràcia
Creixement ordenat, aclarir la limitació d’altures, delimitació de sectors i, sobretot, menys burocràcia. Aquestes són les principals sol·licituds que els empresaris de diferents sectors van reclamar ahir que inclogui el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que està tramitant l’ajuntament i que els va presentar l’alcalde, Fèlix Larrosa, a la seu de la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL). Larrosa va assegurar que el document és “una proposta de ciutat que facilitarà l’activitat econòmica” i que vol que “sigui al més consensuat possible”. Pel que fa als tràmits per a la construcció d’habitatges i noves activitats, va remarcar que “una de les novetats del POUM serà que ja delimitarà de forma molt concreta els usos que podrà acollir cada espai, la qual cosa comportarà una reducció de la burocràcia”. Va afegir que també preveu el nou recinte firal, l’ampliació del polígon El Segre, la consolidació del Turó de Gardeny i la reconversió d’àrees industrials a la trama urbana en zones residencials.