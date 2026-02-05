HISTÒRIA
Lleida honora l’alcalde ‘Tonet’
L’ajuntament homenatja Antoni Vives, primer paer en cap d’ERC i exiliat després de la Guerra Civil, en el 140 aniversari del seu naixement. “Actuava per millorar la vida dels lleidatans”
“Tonet era extremament humà i sociable, estimava molt Lleida i tot el portava a actuar per millorar la vida dels lleidatans. No va parar fins a fundar Joventut Republicana el 1901 per acabar amb la Lleida del caciquisme, i estaria molt content de veure la riquesa cultural que té avui la ciutat”. Així va ser com Joan Vives va retre homenatge ahir a la Paeria al seu avi, Antoni Vives, el primer alcalde d’ERC de la ciutat, amb motiu del 140 aniversari del seu naixement. Vives va ocupar el càrrec entre 1932 i 1934, quan va ser detingut, empresonat i jutjat arran dels Fets d’Octubre. Després de les eleccions del febrer del 1936, va tornar a ser paer en cap fins que va esclatar la Guerra Civil el juliol del mateix any. Quan es va instaurar la dictadura, es va exiliar a Montpeller fins a principis dels anys 50. Llavors va tornar a Lleida i va viure al carrer Comerç fins que va morir, el 1959. “Sempre vaig viure amb els meus avis, el recordo assegut en una butaca sempre amb un diari, sempre tenia caramels a la butxaca i li encantava el xocolate. Era una persona molt dolça, afectuosa i estimada, el seu enterrament va ser molt emotiu”, va recordar Joanna Vives, neta de l’exalcalde. La sala de plens de l’ajuntament es va omplir amb més de quinze familiars, que van agrair la celebració d’un acte en el qual van poder recordar anècdotes personals i la seua etapa com a comerciant, ja que Vives va tenir una botiga de terrisseria i d’objectes per a la llar a la plaça Sant Joan. Abans d’alcalde, va ser directiu de la Cambra de Comerç. També van recordar que més endavant va impulsar, juntament amb Alfred Perenya, la compra de la finca per ubicar el Camp d’Esports.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va assegurar que “recordar Vives és reivindicar els valors democràtics i la dignitat de servir a Lleida amb coratge i honestedat”. El seu llegat tindrà continuïtat gràcies a la Beca Històrica Alcalde Antoni Vives, impulsada per la Paeria i la Fundació Irla, que es va presentar ahir amb l’objectiu de “poder donar dimensió humana a la història”, va dir el patró de la fundació, Joan Manuel Tresserras. En l’acte també van participar el professor d’història de la UdL Manel López i l’edil Roberto Pino, i hi van assistir representants municipals d’ERC, Junts i el Comú, així com de la Diputació.