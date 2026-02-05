EQUIPAMENTS
Raimat impulsa que el bar de les piscines sigui també menjador social
L’ajuntament pedani en va licitar ahir la concessió incorporant aquesta novetat. El contracte bianual està valorat en 16.800 € i haurà de donar servei tot l’any
L’ajuntament de l’entitat municipal descentralitzada (EMD) de Raimat ha tret a licitació pública la concessió del servei de bar de les piscines municipals amb la novetat que haurà d’oferir el servei social de menjador. El contracte està valorat en 16.800 euros i té una durada de dos anys amb l’opció de prorrogar-lo dos més. L’alcalde pedani, Ivan Fernàndez, va detallar que “l’última licitació es va fer el maig del 2023 i ja ha acabat, per la qual cosa tornem a treure’l a concurs afegint que haurà d’oferir el servei de menjador després de detectar que era una necessitat per a Raimat, especialment per a la gent gran, que visqui sola o que no tingui accessibilitat per fer-se menús variats cada dia”. El termini per presentar ofertes acaba el 15 de febrer i els interessats hauran de presentar un projecte de com han de prestar el servei de menjador amb l’assessorament d’un nutricionista per confeccionar conjuntament els menús”, va detallar l’alcalde. De moment ja han rebut diverses consultes per informar-se de les condicions del concurs.
En aquest sentit, Fernàndez va dir que la concessió “no només estarà disponible durant els mesos d’estiu, sinó tot l’any amb l’objectiu d’oferir un servei de menjador de forma contínua”. “Una vegada haguem analitzat les ofertes i les condicions de les seues propostes, la intenció és que l’EMD complementi el que deixin els licitadors”, va afegir.
A més del servei de menjador social, la concessió també obligarà al manteniment de les instal·lacions i la neteja del complex, així com fomentar el consum de productes de proximitat.
L’objectiu final d’aquesta iniciativa és, a més de garantir el funcionament de les piscines municipals, que l’espai “sigui un lloc de convivència, cohesió social i suport a les persones més vulnerables del municipi”.
L’ajuntament pedani de Raimat no és l’únic que s’ha proposat d’avançar en la creació de menjadors socials per als seus veïns. El de Lleida va estrenar fa setmanes el mateix servei en tres centres de dia per a jubilats de la Bordeta, Santa Teresina i Santa Cecília i preveu ampliar-lo a d’altres, i el de Corbins també el va implantar.