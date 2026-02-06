La fira Lleida Ocasió ofereix cotxes d'entre 6.000 i 86.900 euros
Els 33 expositors del saló exhibeixen 637 vehicles utilitaris, d’alta gamma, 4x4, vehicles industrials i autocaravanes
Un total de 637 vehicles de tot tipus –utilitaris, cotxes d’alta gamma, 4x4, furgonetes i autocaravanes– s’exposen a la 29a edició de Lleida Ocasió, amb preus que van dels 6.000 euros d’un BMW Serie 5 als 86.900 euros d’un Audi Q8. Entre els vehicles més econòmics figuren també un Opel Astra i un Opel Corsa valorats en 6.000 i 8.500 euros respectivament, mentre que entre els més cars hi ha un BMW M2 posat a la venda per 85.000 euros o un Land-Rover Defender que costa 71.990 euros.
La mitjana de preu de les unitats presents a la fira se situa aproximadament en els 19.000 euros. Alguns expositors ofereixen descomptes als visitants del saló de fins al 10% en determinats vehicles. Segons els organitzadors, el número inicial de vehicles que s’exposen al saló s’anirà incrementant a mesura que es vagin produint vendes i es vagi renovant el parc exposat.
La 29a edició de Saló del Vehicle d’Ocasió de Lleida té lloc de divendres a diumenge amb 33 expositors –2 més que l’any 2025– i una superfície neta d’exposició de 12.100 m², repartits entre els pavellons 3, 4 i 5 i una part de la zona exterior del recinte firal. Al saló s’hi pot trobar vehicles de benzina, dièsel, híbrids, híbrids endollables i elèctrics. L’horari del saló, organitzat per Fira de Lleida, va de 10 a 14 i de 16 a 20 h. L’accés és gratuït.
Notícies d'empresa
