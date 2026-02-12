EDUCACIÓ
El col·lectiu educatiu al Pirineu: “A la muntanya és més greu, tenim borses de docents buides”
Diu que els perjudica la crisi de l’habitatge del Pirineu. Els alumnes passen mesos sense professors substituts
Més enllà de les reivindicacions generals de reducció de ràtios, disminució de la burocràcia, increment de recursos humans i millora salarial, els professionals del Pirineu que es van manifestar ahir a la capital de l’Alt Urell van denunciar que la situació “és encara més greu en territoris de muntanya com el nostre”. Marisol Salvadó, portaveu d’USTEC-STEs a l’Alt Pirineu i Aran, va explicar que “moltes vegades les borses de docents estan buides”. “La zona és molt extensa, estem parlant que va des de Puigcerdà fins a la Val d’Aran i omplir la borsa de docents, sobretot d’algunes especialitats, és inviable, cosa que provoca que quan hi ha una baixa en un centre els alumnes passen mesos sense docent substitut”, va lamentar. La falta de professionals està condicionada també, va indicar Salvadó, per la crisi de l’habitatge que viu la comarca. “Quan tenim un professor disponible resulta que arriba i no troba habitatge”, va concloure.
Guillem Fité, professional d’educació especial, va criticar que “els recursos no estan adaptats per tenir una bona educació per a l’alumnat amb perspectiva inclusiva”. Ismael Sànchez, delegat sindical de CGT a l’Alt Pirineu i Aran, va criticar l’“infrafinançament constant d’Educació, que hauria de rebre el 6% del PIB i l’any passat no va arribar ni al 2,2%”.
En la protesta a la Seu per exigir millores en el sector educatiu van participar un centenar de persones i va comptar amb una batucada. Van començar a primera hora amb piquets informatius en els centres i van continuar amb un esmorzar popular abans de començar una marxa lenta pels carrers de la ciutat, fins a la rotonda que connecta amb l’N-145 i que serveix d’accés a Andorra. La policia catalana va bloquejar el pas de vehicles, que es van acumular i van formar petites retencions mentre la protesta passava per la rotonda.
La convocatòria de vaga va tenir seguiment tant per part dels docents com pels alumnes de Secundària. Fonts del col·legi Pau Claris de la Seu van xifrar en un 50% del claustre de professors que la van secundar. Al col·legi Albert Vives, per la seua part, es van unir a la protesta prop del 36% i a l’institut Joan Brudieu, el 33% del professorat. L’institut escola d’Oliana es va negar a oferir les xifres del seguiment.