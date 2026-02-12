EDUCACIÓ
Els sindicats critiquen que Educació no els ofereixi “res” per millorar les seues condicions
El departament els cita a una reunió el dia 19 per donar-los la seua proposta. Els carrers de les principals ciutats catalanes es van omplir de milers de docents en unes manifestacions històriques
Els docents van prendre de forma massiva els carrers de les principals capitals catalanes per reclamar millores laborals i sindicals i van criticar que el departament d’Educació no els hagi traslladat “res” per millorar les seues condicions. Així ho van assegurar els sindicats convocants després de reunir-se amb el director general de Professorat, Josep Maria Garcia. El responsable d’acció sindical d’USTEC·STEs, Andreu Mumbrú, va dir al sortir de la trobada que el departament els ha situat a la taula del 19 de febrer per comunicar-los la seua proposta. “Quant més de temps necessiten per plantejar alguna resposta perquè fa mesos i anys que la pèrdua de poder adquisitiu dels docents és insostenible”, va lamentar Mumbrú, que va afegir que, si el departament “no és capaç de resoldre el conflicte, que ho faci el Govern i el seu president”. Per la seua part, el secretari general d’Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, va assegurar que al departament “li ha quedat clar” que el 19 de febrer ha de venir amb una proposta, perquè si no hi “haurà vaga al març”.
Quant a les protestes, a Barcelona es van manifestar un total de 25.000 docents segons la Guàrdia Urbana i 70.000 segons els sindicats, que van sortir des dels Jardinets de Gràcia, van bloquejar l’avinguda Diagonal i van pujar pel carrer Aribau fins a la Via Augusta, on es van concentrar davant de la seu del departament cridant “les vostres filles són alumnes nostres”. També van tirar globus de pintura verda i tanques que els separaven del recinte.
A Tarragona, els sindicats educatius van congregar unes 4.500 persones, que van omplir la Rambla Nova amb xiulets, pancartes i crits com “menys policia, més educació” o “Niubó, què passa, que privatitzes massa”. La marea groga va recórrer tot el vial fins a la delegació d’Educació, on van fer una seguda. D’altra banda, a Girona van sortir al carrer uns 12.000 docents segons fonts policials, mentre que els sindicats van remarcar que el seguiment en els centres gironins era del 85%. “És una vaga massiva i feia temps que no es veia”, va dir la portaveu d’USTEC a la província, Glòria Polls. També hi va haver protestes a Tortosa, que van congregar 4.000 persones, i Manresa. D’altra banda, centenars de docents van tallar carreteres com la C-55 de la capital del Bages, la C-59 de Moià, la C-31 de l’Hospitalet de Llobregat, la C-58 de Sant Quirze o la C-37 de Valls. Però sens dubte els talls de vies que més afectació van generar van ser els de la Diagonal de Barcelona i la Ronda Litoral, cosa que va provocar moments de tensió entre els manifestants i els Mossos d’Esquadra.