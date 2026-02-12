“Estem aquí contra la nostra voluntat, voldríem estar a classe amb l’alumnat”
Desenes de docents es concentren a Tàrrega i asseguren que ja n’estan “farts”. Seguiment destacat de l’aturada als centres educatius de la capital de l’Urgell, així com a Cervera i a Mollerussa
Desenes de docents de Tàrrega es van concentrar a les 10.30 hores a la plaça Major, on van llegir un manifest. Van corejar Ja n’hi ha prou, van lluir pancartes i van afirmar que “estem aquí contra la nostra voluntat, voldríem estar a classe amb el nostre alumnat, però tenim un sistema tan trinxat que hem hagut de sortir a defensar-lo”. Van detallar que volen recuperar el poder adquisitiu perdut i ràtios més baixes perquè “28 alumnes a Primària i més de 30 a Secundària no hi ha qui ho aguanti”. “N’estem farts”, van subratllar.
Ja hi va haver protestes primera hora, amb talls de trànsit entre les 7.45 i les 9.00 en avingudes com Tarragona, Josep Tarradellas, Onze de Setembre i Ondara. A les escoles Maria-Mercè Marçal, Jacint Verdaguer i Àngel Guimerà només hi va haver serveis mínims i hi van assistir entre un 10% i un 25% d’alumnes. A l’institut Manuel de Pedrolo, el seguiment va ser massiu entre el professorat i només hi va acudir un 4% d’alumnes d’ESO i cap d’educació postobligatòria. A l’Alfons Costafreda, va secundar l’aturada el 50% de professorat i el 60% d’alumnat.
A Cervera no hi va haver protestes perquè els docents van acudir a la manifestació de Lleida. El seguiment a l’escola Jaume Balmes va ser del 70% del claustre i als centres Mossèn Arqués i Les Savines només hi va haver serveis mínims. A l’institut La Segarra van fer vaga 70 docents de 90 i a l’Antoni Torroja, la meitat del professorat. A Mollerussa, la vaga va tenir un impacte notable, amb una afectació mitjana del 42% de l’alumnat i del 44% del professorat, uns 1.100 alumnes absents sobre els 2.650 de les escoles i instituts. Al col·legi Pompeu Fabra, va fer vaga el 46% del professorat i el 37% de l’alumnat. Als col·legis Les Arrels i Ignasi Peraire va ser un 50% i un 30%, respectivament. A l’institut Salt del Duran, la va secundar el 50% dels docents i el 48% dels estudiants. El centre amb més impacte va ser l’institut La Serra, amb un seguiment del 91% del professorat i del 89% de l’alumnat d’ESO i Batxillerat. Al Terres de Ponent, va ser del 22% i el 50%, respectivament.