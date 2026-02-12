EDUCACIÓ
Moments de tensió amb els Mossos
Brigades antiavalots van custodiar la delegació d’Educació, la del Govern i el local del PSC. Forcejaments amb manifestants quan van intentar entrar a la seu territorial de la conselleria
Nombroses brigades antiavalots dels Mossos d’Esquadra van custodiar ahir els edificis públics davant dels quals es van concentrar els docents, com els serveis territorials d’Educació (al carrer Pica d’Estats), la delegació del Govern (a Lluís Companys) o la seu local del PSC (a Blondel).
Representants sindicals van intentar entrar en els serveis territorials per parlar amb el delegat d’Educació, però els Mossos ho van impedir inicialment, la qual cosa va generar forcejaments i que alguna pancarta volés. Finalment, els portaveus van entrar.
En altres punts de Catalunya també hi va haver moments de tensió, com durant el tall de la carretera C-32 a Mataró, en plena hora punta a dos quarts de vuit del matí. Un ampli dispositiu policial va intentar evitar que un centenar de docents paralitzés el trànsit, amb vehicles antiavalots en els accessos, i durant el tall alguns manifestants fins i tot van rebre cops de porra.
Els grups parlamentaris d’ERC, Comuns i la CUP van registrar ahir una petició de compareixença de Núria Parlon, consellera d’Interior, i del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre fets que consideren greus per part del cos policial per una suposada vulneració del dret de vaga del professorat.