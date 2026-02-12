INFRAESTRUCTURES
Noves escales per a la passarel·la de l’estació de tren de Lleida
Instal·lada la plataforma que les sustenta. Deu mesos després de retirar les antigues, metàl·liques i que estaven molt deteriorades
Deu mesos després de la retirada de les escales metàl·liques d’accés a la passarel·la que connecta la plaça Ramon Berenguer IV amb Pardinyes, els operaris han instal·lat la plataforma que sustenta les noves, que seran d’obra. L’empresa que executa les obres de l’estació d’autobusos, per encàrrec de la Generalitat, va retirar les anteriors metàl·liques el 9 d’abril del 2025 amb l’ajuda d’una gran grua.
Presentaven una forta corrosió en l’estructura a causa de les càrregues elèctriques paràsites derivades de la línia fèrria d’alta velocitat i de la convencional. Per evitar que es repeteixi aquesta situació, les noves escales seran de material d’obra i ahir es portaven a terme els treballs d’encofrat.
Durant tot aquest temps, els vianants que utilitzen la passarel·la han hagut d’usar la rampa d’accés o l’ascensor, encara que en moltes ocasions està avariat. A més, a causa dels actuals treballs a la façana dels Docs, l’espai per passar per aquest punt és molt estret.
La nova estació d’autobusos està gairebé a punt, després de prop de dos anys d’obres i 40 milions d’euros d’inversió, i probablement serà inaugurada al març.
Els treballs per construir la terminal als Docs i l’entorn l’antiga farinera La Meta ja estan llestos i només falten alguns acabats, retirar materials d’obra i posar en marxa els semàfors per regular l’entrada i sortida de busos per Príncep de Viana.
A Comtes d’Urgell hi ha una entrada per als vianants. La terminal conserva les voltes modernistes dels Docs, que cobreixen gairebé la meitat de l’espaiosa zona on estan les 28 andanes.