EDUCACIÓ
USTEC denuncia un intent d’atropellament al tallar el trànsit a Lleida durant la vaga educativa
Van bloquejar l’Ll-11 i el passeig de Ronda
Les mobilitzacions a Lleida ciutat van començar a les 7.45 hores a la plaça d’Espanya, davant de l’antic edifici dels sindicats, on els docents van tallar el trànsit durant uns minuts. Després es van dirigir a la rotonda de l’Ll-11 més pròxima al Decathlon i l’Agustí Mestre, on també van tallar el trànsit, i a continuació van posar rumb a la rotonda de Cos-Gayón amb l’avinguda Madrid i l’N-II.
“Hem de lamentar que dos persones no han volgut respectar el nostre dret fonamental de manifestació i ens han volgut atropellar, però per sort les forces de seguretat n’han pres nota i posarem la corresponent denúncia”, va explicar sobre el que havia succeït la portaveu d’USTEC-STEs, Rosa Aguilà.
Després, els manifestants es van concentrar davant dels serveis territorials d’Educació, on van oferir un esmorzar popular, i al migdia van fer cap a Ricard Viñes.
Tota la plaça va quedar plena mentre centenars de persones continuaven arribant per un també abarrotat carrer de Bisbe Ruano. A Ricard Viñes va començar la manifestació, que va baixar omplint completament de persones Balmes i la rambla d’Aragó. La marxa va continuar per l’avinguda de Blondel, amb una petita parada davant de la seu del PSC, i va seguir endavant fins a la plaça de Francesc Macià, on els portaveus sindicals van fer els parlaments a partir de les 14.00 hores.