EQUIPAMENTS
Vint-i-sis ofertes per al projecte del hub al convent de les Josefines
La licitació per a la redacció del projecte bàsic i executiu del futur hub cívic Acadèmia, a l’antic convent de les Josefines i que inclou un allotjament temporal d’unes vint-i-cinc places per a persones sense llar, ha despertat un gran interès, ja que ha rebut 26 ofertes.
S’han presentat empreses de Lleida, Solsona, Barcelona, Sant Cugat, Terrassa, Rubí, Tarragona, València, Alacant, Santillana del Mar, Torrelavega i fins i tot una unió temporal d’empreses amb participants d’Itàlia. Una vegada obert el primer sobre, la taula de contractació n’ha requerit 17 que aportin més documentació. El pressupost de licitació és de 224.683,93 euros.
Aquest equipament, igual que el previst a l’antiga escola Balàfia, ha provocat rebuig veïnal.
En aquest últim barri, els veïns ja han organitzat tres manifestacions, cassolades diàries i recollida de firmes, i preveuen una altra protesta per demà.
En aquest sentit, Vox va reclamar ahir al govern municipal en la comissió d’Acció i Innovació Social que “faci un canvi de rumb i escolti els ciutadans de tots els barris que viuen amb preocupació els projectes d’hubs cívics, amb albergs encoberts”. També vol que “en la memòria anual d’ajuts del 2025 apareguin les nacionalitats dels que n’han rebut”.